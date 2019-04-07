الامارات | مسفر: أشعر بالارتياح لاستعادة غابريال شهية التهديف

شكرا لقرائتكم خبر عن مسفر: أشعر بالارتياح لاستعادة غابريال شهية التهديف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق الفجيرة، الدكتور عبدالله مسفر، إنه «مرتاح للتعادل مع كلباء (3-3) أول من أمس، ضمن الجولة 19 من دوري الخليج العربي، وإن النقطة جاءت في توقيت مهم للغاية في إطار صراع البقاء بالنسبة للفريق».

وأصبح رصيد الفجيرة 14 نقطة مقابل 21 نقطة لاتحاد كلباء، ليقترب «النمور» من تحقيق حلم البقاء لموسم آخر، كما ابتعد الفجيرة قليلاً من منطقة الخطر مستفيداً من خسارة صاحبي المركزين الأخيرين دبا و«الصقور».

وأكد مسفر أنه مرتاح للغاية لاستعادة البرازيلي غابريال شهيته التهديفية، كما أن النقطة جاءت بعد سبع هزائم متتالية، وتابع: «أتمنى أن يلحق بغابريال، الجزائري محمد بن يطو»، منوّها إلى أن ابتعاد الأخير عن التهديف تسبب له في ضغط نفسي، وقد نصحه بالحفاظ على هدوئه ليتمكن من تسجيل الأهداف.

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وأضاف: «لانزال في موقف صعب، و14 نقطة لا تكفي للبقاء».

فيفياني: لم أعاقب الحمادي

كشف مدرب كلباء، الايطالي فيفياني، أن استبدال حمد الحمادي بعد تسجيله هدفاً بالخطأ في مرماه لم يكن عقاباً، وقال في المؤتمر الصحافي: «إنه كان تبديلاً تكتيكياً، ولم أعاقبه بسبب الهدف في مرماه»، مؤكداً أنه احتاج لإشراك الفرنسي جيوفاني سو، ووصف التبديل بكونه تبديلاً تصحيحياً، لما اسهم به البديل في ضغط هجومي على مرمى «الذئاب».