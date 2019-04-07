الامارات | بندر الأحبابي: علينا اللعب بأسلوب أكثر ذكاء

شكرا لقرائتكم خبر عن بندر الأحبابي: علينا اللعب بأسلوب أكثر ذكاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدافع فريق العين، بندر الأحبابي، إن عليهم اعتماد أسلوب أكثر ذكاء كطريقة لعب في المباريات المتبقية لهم في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بداية من الجولة الثالثة من المنافسة، حينما يخرجون لمواجهة فريق الدحيل القطري، غداً.

وأكد الأحبابي لـ«الإمارات اليوم» أن الأسلوب الذي يجب أن يتعاملوا به في المباريات لا ينبغي أن يعتمد بصورة كبيرة على الجانب البدني، بقدر ما يكون حاسماً في تسجيل الأهداف، موضحاً أن معظم اللاعبين في صفوف الفريق يمرون بحالة من الإرهاق جراء مشاركتهم في عدد كبير من البطولات في الموسم الاستثنائي الذي يمر به «الزعيم»، بمشاركته في سبع بطولات مختلفة، بجانب مشاركة اللاعبين الدوليين في كأس آسيا الإمارات 2019.

وأكد اللاعب الدولي أن ما يمكن أن يساعدهم في تطبيق الطريقة الذكية هو امتلاك معظم اللاعبين للخبرات التي اكتسبوها من المشاركة المستمرة في دوري أبطال آسيا، وقال: «لدينا ما يكفي من الخبرة للاعتماد عليها بشكل أكبر في تسجيل الأهداف من أنصاف الفرص، يجب أن نكون أكثر حسماً في المباريات، علينا ألا نضطر إلى بذل مجهود بدني كبير بقدر ما نستفيد من الفرص التي نحصل عليها».

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وتضاءلت آمال «الزعيم» في الاحتفاظ بلقب دوري الخليج العربي، بعد خسارته الثقيلة 5-1، الأربعاء الماضي، أمام الجزيرة، قبل سبع جولات من نهاية المنافسة، ما جعل الفريق يتراجع للمركز الثالث، بفارق الأهداف، عن شباب الأهلي صاحب المركز الثاني، متخلفاً عن الشارقة المتصدر بتسع نقاط.

واعتبر بندر الأحبابي، الذي حافظ على مركزه في تشكيلة الفريق منذ الموسم الماضي، أن مواجهة فريق الدحيل القطري ستكون مهمة بالنسبة لهم، وقال: «ستكون مباراة مهمة، نحن نرغب في تحقيق الفوز باللقاء لتعزيز حظوظنا في المجموعة قبل كل شيء، نحن لا نهتم بردّ الدّين لأنهم أخرجونا من ثمن النهائي العام الماضي، بقدر ما نريد أن نحصل على النقاط الثلاث».

ورداً على سؤال عن كلمة السر وراء تحقيق الفريق نتائج إيجابية حينما يلعب في دوري أبطال آسيا خارج ملعبه، أجاب مدافع فريق العين: «ليس هناك إي سر بقدر ما نكون في وضعية تتطلب منا تمثيل الدولة على أكمل وجه».

ويختتم فريق العين تدريباته، مساء اليوم، على ملعب المباراة، استعداداً للمواجهة المهمة في مشوار الفريق، ولا بديل أمام اللاعبين سوى تحقيق الفوز إذا ما أرادوا إنعاش حظوظهم في التأهل للدور الثاني من المسابقة، ويحتل «الزعيم» المركز الثالث بنقطة واحدة، متفوقاً على الاستقلال الرابع بفارق الأهداف، فيما يتصدر الهلال السعودي المجموعة برصيد ست نقاط، يليه الدحيل بثلاث نقاط.