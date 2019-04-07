الامارات | ختام بطولة فزاع الدولية للريشة الطائرة اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن ختام بطولة فزاع الدولية للريشة الطائرة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تختتم اليوم بطولة فزاع الدولية للريشة الطائرة لأصحاب الهمم في دورتها الثانية، بعد أن شهدت منافسات قوية وحماسية من جميع الفرق المشاركة، وعلى رأسها فريق الصين الذي أبدع في اللعب، وحافظ على صدارة مجموعته في فئتي الزوجي رجال والفردي رجال، بينما تقدم الهند في فئة التقزم.

وأكد جعفر إبراهيم، ممثل الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، أن النسخة الثانية للبطولة حققت نجاحات كبيرة من كل الجوانب التنظيمية والفنية، وأن المردود يشجع على المزيد من الطموحات مستقبلاً. وأشار إلى أن منافسات بطولات فزاع إضافة نوعية للبطولات التي ينظمها الاتحاد في مختلف دول العالم.