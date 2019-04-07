الامارات | خورفكان يهزم الحمرية ويستعيد صدارة «الأولى»

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يهزم الحمرية ويستعيد صدارة «الأولى» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق خورفكان فوزاً مهماً على الحمرية بهدفين مقابل لا شيء، أمس، ضمن منافسات الأسبوع 15 لدوري الدرجة الأولى على ملعب الحمرية، واستعاد خورفكان الصدارة برصيد 32 نقطة، متقدماً على العروبة (30) بالمركز الثاني، وتجمد رصيد الحمرية عند 28 نقطة بالمركز الثالث وهو رصيد حتا نفسه.
سجل لخورفكان عبدالعزيز الخالدي هدفين (10 و48).
وفي مباراة ثانية، فاز دبا الحصن على مصفوت بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بملعب مصفوت، سجل لدبا الحصن البرازيلي فينيكيوس سيلفا هدفين (3 و33)، ولمصفوت السنغالي اكبا (88).
وارتفع رصيد دبا الحصن إلى النقطة 25 نقطة بالمركز الخامس.
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