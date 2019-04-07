الامارات | حمدان بن محمد يشهد افتتاح مهرجان ختامي المرموم للهجن

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يشهد افتتاح مهرجان ختامي المرموم للهجن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، افتتاح مهرجان ختامي المرموم التراثي للهجن العربية الأصيلة، في نادي دبي لسباقات الهجن بالمرموم، حيث أقيم في اليوم الافتتاحي 45 شوطاً، بواقع 30 شوطاً في الفترة الصباحية، و15 شوطاً في الفترة المسائية.

وتابع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أشواط الحقاقة لأبناء القبائل في الفترة المسائية، التي شهدت فوز (وغى) المملوكة إلى سلطان سعيد إبراهيم، بلقب الشوط الأول المخصص للبكار المفتوح، مسجلة زمناً قدره 5:49:05 دقائق، بينما فاز بالشوط الثاني المخصص للجعدان مفتوح، طلوع، المملوك إلى راشد محمد دحروي العامري، مسجلاً زمناً قدره 5:50:2 دقائق، أما لقب الشوط الثالث المخصص للبكار المفتوح فذهب إلى علاج، المملوكة إلى علي سالمين حمد النعيمي، بزمن قدره 5:46:5 دقائق، وفاز بلقب الشوط الرابع المخصص للجعدان المفتوح، معزز، المملوك إلى محمد سالم المنصوري، بزمن 5:44:8 دقائق.

في المقابل، فازت بلقب الشوط الخامس المخصص للبكار المفتوح، وداع، المملوكة إلى محمد حمد الشامسي، مسجلة زمناً قدره 5:46:8 دقائق، وتألق غياث، المملوك إلى عبدالله محمد سبعين المحرمي، في الشوط السادس المخصص للجعدان المفتوح، وحصل على المركز الأول مسجلاً زمناً قدره 5:44:8 دقائق، وفي الشوط السابع المخصص للبكار المفتوح فازت عوايد، المملوكة إلى حمود عبدالله شامس المحاربي، باللقب، مسجلة زمناً قدره 5:47:5 دقائق.

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وتواصلت الإثارة في الأشواط المسائية، بفوز الوسمي، المملوك إلى كردوس سالمين العامري، بلقب الشوط الثامن المخصص للجعدان المفتوح، مسجلاً زمناً قدره 5:51:3 دقائق، كما فازت بلقب الشوط التاسع للبكار المفتوح، تحية، المملوكة إلى عوض علي عبدالله البلوشي، مسجلة زمناً قدره 5:48:4 دقائق، وحصل الزفين، المملوك إلى عبدالله عامر الهشامي، على لقب الشوط العاشر للجعدان المفتوح، بزمن قدره 5:51:4 دقائق، أما لقب الشوط الـ11 المخصص للبكار المفتوح فكان من نصيب شواهين، المملوكة إلى محمد الحايف المري، مسجلة زمناً قدره 5:53:7 دقائق.

من جهته تفوق شاهين، المملوك لمحمد راشد المنصوري، في الشوط الـ12 المخصص للجعدان المفتوح، مسجلاً زمناً قدره 5:50:1 دقائق، وذهب لقب الشوط الـ13 المخصص للبكار المفتوح إلى الحذرة، المملوكة لمسفر حزام الدوسري بـ5:48:0 دقائق، وفي الشوط الـ14 المخصص للجعدان المفتوح فاز أدهم، المملوك لسعيد راشد العويسي، مسجلاً 5:49:9 دقائق، أما الشوط الـ15 المخصص للبكار المفتوح ففازت مكيدة، المملوكة لمحمد سالم المري، بالمركز الأول مسجلة زمن 5:51:1 دقائق.

في المقابل، شهدت الفترة الصباحية إقامة ثلاثين شوطاً لهجن أبناء القبائل في سن الحقاقة، وحصل الفائزون بالمراكز من الأول وحتى الـ10 على جوائز نقدية قيمة، إذ تمكنت تراحيب، المملوكة لعبدالله نصيب، من حصد صدارة أول الأشواط للحقاقة البكار المفتوح بتسجيلها 5:52:1 دقائق، وسجل الشبابي، حضوره القوي من خلال الشوط الثاني للحقاقة الجعدان المفتوح بقيادة مالكه سعيد العامري، على الصدارة بزمن 5:49:1 دقائق، وكان التوقيع الثالث في شوط الحقاقة البكار المفتوح من نصيب الشايبة، لمبارك العامري، والتي وصلت لخط النهاية قاطعة مسافة أربعة كيلومترات، بتوقيت 5:50:9 دقائق، وفاز مغادر، المملوك لعبدالله حمد العمري، بلقب الشوط الرابع للحقاقة الجعدان المفتوح، بزمن قدره 5:49:6 دقائق. وشهد اليوم الأول من المهرجان منافسات قوية.

أقيم في اليوم الافتتاحي 45 شوطاً، بواقع 30 شوطاً في الفترة الصباحية، و15 شوطاً في الفترة المسائية.