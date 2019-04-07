الامارات | العين يجرد «السماوي» من اللقب ويصعد إلى نهائي الكرة الطائرة

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يجرد «السماوي» من اللقب ويصعد إلى نهائي الكرة الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرر فريق العين للكرة الطائرة فوزه على بني ياس إياباً بنتيجة الذهاب نفسها، بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وذلك في نصف نهائي «البلاي أوف» للدوري، ليجرد «السماوي» من اللقب الذي حققه الموسم الماضي على حسابه، ويتأهل بذلك للمباراة النهائية التي تقام الجمعة المقبل، أمام فريق شباب الأهلي.

وعلى صالة «السماوي» في استاد بني ياس، دخل فريق العين «الوصيف» المواجهة، وهو في وضعية أفضل من أصحاب الأرض، نظراً للفوز ذهاباً 3-1 في استاد خليفة بن زايد، ولم يجد لاعبو «الزعيم» الكثير من الصعوبة في المواجهة، واستطاعوا حسم المباراة لمصلحتهم بنتيجة الذهاب نفسها 3-1.

وفي المقابل، جاء تأهل شباب الأهلي بتفوقه السهل على منافسه فريق الجزيرة بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت في صالة سعيد بن مكتوم في الممزر، وكان أصحاب الأرض حسموا نتيجة الذهاب لمصلحتهم بنتيجة 3-‏‏2، وهو ما سهل من مهمته في لقاء أول من أمس.

وستقام مباراة ذهاب الدور النهائي يوم الجمعة المقبل، على أرض شباب الأهلي، تسبقها مباراة تحديد المركز الثالث بين فريقي بني ياس والجزيرة على ملعب محايد سيحدد لاحقاً، فيما سيقام إياب النهائي على ملعب العين يوم الثلاثاء 16 أبريل الجاري، وفي حال تساوي طرفي النهائي في عدد الانتصارات ستلعب مباراة فاصلة يوم الجمعة 19 أبريل.