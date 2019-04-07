الامارات | حمدان بن محمد يقود «إف 3» للاحتفاظ بلقب الألعاب الحكومية

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يقود «إف 3» للاحتفاظ بلقب الألعاب الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، فريق «إف 3» للاحتفاظ بلقب النسخة الثانية من بطولة الألعاب الحكومية، التي اختتمت في شاطئ كايت بيتش في دبي، بينما أكمل فريق «إف 3» الثنائية، بعدما فاز الفريق بلقب السيدات.

وشهدت منافسات الرجال إثارة كبيرة، بعدما حسم فريق «إف 3» اللقب بصعوبة كبيرة، متفوقاً على فريق شرطة أبوظبي الذي جاء في المركز الثاني، بينما تبعه في المركز الثالث فريق شرطة دبي، أما بالنسبة إلى منافسات السيدات، فحسم فريق «إف 3» المركز الأول بفارق كبير عن أقرب منافسيه، إذ جاء فريق هيئة مياه وكهرباء دبي «ديوا» في المركز الثاني، بينما احتل فريق مطارات دبي المركز الثالث.

وفي ختام المنافسات، قام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بتتويج الفرق الحاصلة على المراكز الأولى في فئة الرجال، وقامت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة دبي للثقافة والفنون، بتتويج الفرق الحاصلة على المراكز الأولى في فئة السيدات، وحضر مراسم التتويح الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عبدالله البسطي، ونائب رئيس مجلس دبي الرياضي مطر الطاير.

وأبدى سموه، سعادته بتتويج فريق «إف 3» بلقب الألعاب الحكومية للمرة الثانية على التوالي، مؤكداً أن روح الفريق الواحد هي التي قادت الفريق لتحقيق اللقب والحفاظ عليه.

وأكد ولي عهد دبي في تصريحات لقناة «دبي الرياضية» أن فريق «إف 3» بدأ الاستعداد للبطولة قبل شهر ونصف من انطلاقته عن طريق عدد من التدريبات القاسية، وكذلك السيناريوهات المختلفة في حال تعطل أحد المتسابقين.

وأشاد سموه بمستوى التحديات التي شاركت فيها جميع الفرق، موجهاً التحية لكل من شارك في هذه التحديات، معتبراً أنهم جميعاً فائزون بما تخطوه من تحديات قوية وصعبة.

وأعلن فريق «إف 3» عن التبرع بالجائزة المالية التي حصل عليها فريقا الرجال والسيدات، البالغة مليون درهم لكل فريق، للجمعيات الخيرية.

وحصل بطل فئة الرجال فريق «إف 3» على جائزة مالية قدرها مليون درهم توزَّع بالتساوي على أعضاء الفريق، إلى جانب منح جائزة مالية أخرى قدرها مليون درهم لفريق «إف 3» الفائز بلقب السيدات، بينما حصل أصحاب المركز الثاني على جائزة مالية قدرها 300 ألف درهم لكل فريق، كما حصل أصحاب المركز الثالث على مبلغ 200 ألف درهم لكل فريق، وذلك بعد تخطي التحدي الأخير «البارجة» من بين الفرق الـ12 التي تأهلت خلال التصفيات، بواقع ستة فرق رجال ومثلها من فرق السيدات.

من جهته، أكد مدير بطولة الألعاب الحكومية مروان بن عيسى، أن النسخة الثانية من البطولة تعد ناجحة بكل المقاييس، لافتاً إلى أن عدد الفرق المشاركة تخطى العدد الذي كانت تخطط له اللجنة المنظمة.

وقال بن عيسى لـ«الإمارات اليوم» إن الفرق المشاركة كانت متجاوبة تماماً مع اللجنة المنظمة، والتي حرصت على تذليل أي صعاب تواجه الفرق، موضحاً أن الألعاب الحكومية تعد مبادرة فريدة من نوعها ترسخ ثقافة العمل الجماعي، موجهاً الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على إطلاقه هذه المبادرة وتواصل نجاحها للعام الثاني على التوالي.

الطاير: الألعاب الحكومية حققت نجاحاً كبيراً

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أكد نائب رئيس مجلس دبي الرياضي مطر الطاير، في ختام منافسات النسخة الثانية من مبادرة الألعاب الحكومية، أنه «بفضل دعم ورعاية القيادة الرشيدة ورؤيتها لبناء مجتمع سعيد، وترسيخ نهج العمل بروح الفريق الواحد، عشنا تجربة رائعة مليئة بالحماس من خلال هذه المبادرة الرائدة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في العام الماضي، تحت شعار (فريق1 - هدف 1)، وحققت نجاحاً كبيراً في نسختها الأولى، وازداد النجاح في النسخة الثانية من خلال زيادة عدد الفرق المشاركة إلى 168 فريقاً رياضياً للرجال والنساء من دوائر حكومة دبي وبقية إمارات الدولة، وكذلك مشاركة 15 فريقاً من عدد من الجهات الحكومية في تسع دول شقيقة وصديقة، تنافسوا للفوز بشرف نيل لقب الحدث والمكافآت الكبيرة التي يبلغ مجموعها ثلاثة ملايين درهم».

سيد مصطفى - دبي



حسم فريق «إف 3» المركز الأول في منافسات السيدات بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

أبطال فئة الرجال

الأول: «إف 3»

الثاني: شرطة أبوظبي

الثالث: شرطة دبي

أبطال فئة السيدات

الأول: «إف 3»

الثاني: هيئة كهرباء ومياه دبي

الثالث: مطارات دبي