الامارات | الجورجي ميكاشفيلي يحرز لقب كأس دبي للشطرنج الخاطف

شكرا لقرائتكم خبر عن الجورجي ميكاشفيلي يحرز لقب كأس دبي للشطرنج الخاطف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكن الأستاذ الدولي الكبير، الجورجي ميخائيل ميكاشفيلي، من الفوز بكأس بطولة دبي للشطرنج الخاطف 2019، التي اختتمت، أول من أمس، بمشاركة 92 لاعباً ولاعبة من 22 دولة. وكان من بين المشاركين 20 أستاذاً دولياً كبيراً، بالإضافة إلى نجم منتخب الإمارات، الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، وعدد من لاعبي الأندية المحلية.

وتوج ميكاشفيلي بفضل نظام كسر التعادل، بعدما تساوى مع الفيتنامي لي كوانج، والاوكراني كوزيبوف، اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث، وجاء رابعاً الأستاذ الدولي الكبير، الإيراني إحسان قمقامي، بينما اكتفى الأستاذ الدولي سالم عبدالرحمن بنيل جائزة أفضل لاعب إماراتي.

وعقب انتهاء البطولة، قام عضو مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج، سعيد يوسف، والأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للشطرنج، مهدي عبدالرحيم، والمنسق العام للبطولة المدير التنفيذي لنادي دبي، محمد الحسيني، بتسليم الجوائز للفائزين وتتويج البطل بكأس البطولة.

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وقال نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي، أحمد آل ثاني، لـ«الإمارات اليوم»: «البطولة باتت من أهم الأحداث في روزنامة الاتحاد الدولي، وقبلة الأبطال العالميين»، معتبراً أن مشاركة هذا العدد من أساتذة اللعبة الدوليين الكبار، يؤكد أن دبي كانت ولاتزال عاصمة الشطرنج العالمي.

وتابع: «دعم الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، المتواصل للبطولة منذ انطلاقتها، وفر لها كل عناصر النجاح والتميز». وشدد على مدى الاستفادة الكبيرة للشطرنج الإماراتي من تنظيم بطولة دبي المفتوحة، في ظل وجود عدد كبير من المواهب في الدولة، بالإضافة إلى أنها تمثل حافزاً للاعبينا في البطولات الخارجية.

وأشار إلى أن «الشطرنج الإماراتي الآن يقف على أرض صلبة، وبات عدد كبير من اللاعبين يظهر بمستوى جيد في البطولات الدولية، بفضل تنظيم مثل هذه المنافسات داخل الدولة، سواء في دبي أو في سائر إمارات الدولة».