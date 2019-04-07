الامارات | غوريتش: مباراة بني ياس وفريق الإمارات «مجنونة»

شكرا لقرائتكم خبر عن غوريتش: مباراة بني ياس وفريق الإمارات «مجنونة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف مدرب بني ياس، الكرواتي غوريتش، مواجهة الصقور بـ«المباراة المجنونة»، بعد أن انتهت 3-2 لمصلحة «السماوي»، وقال في المؤتمر الصحافي: «قدم الفريق مباراة جيدة استحق فيها الفوز، مستغلاً أخطاء الصقور الفردية في حصد ثلاث نقاط إضافية في مشوار الفريق».

وقال المدرب خلال المؤتمر الصحافي: «مباراة مجنونة قدم فيها بني ياس كل شيء في أول 40 دقيقة من ضغط على حامل الكرة، والوصول إلى المرمى وإضاعة الفرص والتسجيل، وانتهت هذه الفترة بتقدم بني ياس بهدفين، لكن في خمس دقائق فقط ومن أخطاء فردية لمدافعي بني ياس نجح (الصقور) في التعادل، وهو ما صعّب المباراة، وفي الشوط الثاني نجح بني ياس في تحقيق الفوز بالهدف الثالث وحصد ثلاث نقاط أعتقد أنها مستحقة في هذه الجولة، أبارك للاعبي الفريق الفوز والنقاط الثلاث، وأتمنى التوفيق لفريق الإمارات».

قادري: تعرّضنا لسيناريوهات سيئة

أكد مدرب فريق الإمارات، التونسي جلال قادري، أن فريقه تعرّض لسيناريوهات سيئة يمكن لأي فريق أن يتعرّض لها في مباراة واحدة. وقال: البداية مع الانطلاقة السيئة للفريق في الشوط الأول، ما أعطى الأفضلية لفريق بني ياس في المباراة، إضافة إلى ارتكاب خطأ تسبب في ركلة جزاء نتيجة لمس الكرة باليد وإعطاء الفريق الخصم ركلة جزاء والهدف الثاني، وعقب العودة إلى المباراة التعادل والسيطرة على بداية الشوط الثاني تعرّض الفريق لحالة طرد ولعب ناقصاً أمام فريق بحجم بني ياس، الذي عرف استغلال النقص العددي بشكل جيد. وتابع المدرب التونسي: «خسارة قاسية جديدة علينا، أشكر اللاعبين على المجهود والعودة إلى المباراة بعد التأخر بهدفين علينا النظر إلى المباراة المقبلة».