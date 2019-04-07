الامارات | شباب الأهلي يتقدم على الشارقة في صدارة اليد

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يتقدم على الشارقة في صدارة اليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فريقا الشارقة وشباب الأهلي تفوقهما في دوري اليد وبلغا النقطة 34، بعد فوز الملك على بني ياس 35-25، وشباب الأهلي على الوحدة 36-14، أول من أمس، ضمن الجولة 13، كما تعادل الوصل مع العين 18-18، وفوز النصر على الظفرة 25-19.

ويتقدم شباب الأهلي في الصدارة بفارق الأهداف عن الشارقة، ويأتي الوصل ثالثاً والنصر رابعاً، والعين والجزيرة في المركزين الخامس والسادس، وسابعاً الظفرة، وفي المركزين الأخيرين الوحدة وبني ياس.