الترجي يقهر شباب قسنطينة في عقر داره

وضع الترجي التونسي قدما في الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما انتزع فوزا مثيرا 3 / 2 من مضيفه شبيبة قسنطينة الجزائري اليوم السبت في ذهاب دور الثمانية للمسابقة القارية.

وافتتح يوسف بلايلي باب التسجيل للترجي في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف زميله المالي فوسيني كوليبالي الهدف الثاني في الدقيقة 48، غير أن عادل دجابو قلص الفارق، بتسجيله الهدف الأول لقسنطينة في الدقيقة .49 وأدرك نسيم يطو التعادل لقسنطينة في الدقيقة 71، لكن فرحة أصحاب الأرض بالهدف لم تدم طويلا، بعدما أعاد محمد علي اليعقوبي التقدم للترجي مجددا في الدقيقة .75 وأصبح يكفي الترجي، الذي يحلم بالتتويج بالبطولة للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي، الخسارة صفر / 1 في لقاء العودة الذي سيقام بملعبه من أجل التأهل للدور قبل النهائي في البطولة التي فاز بها أعوام 1994 و2011 و.2018 في المقابل، أصبح يتعين على شبيبة قسنطينة الفوز بفارق هدفين أو بفارق هدف شريطة تسجيله أكثر من ثلاثة أهداف في لقاء العودة، لمواصلة مغامرته في البطولة.

ويأتي هذا الفوز ليعيد البسمة من جديد إلى وجوه جماهير الترجي، التي شعرت بخيبة أمل شديدة عقب إخفاق الفريق في الفوز ببطولة كأس السوبر الأفريقي بالخسارة أمام الرجاء البيضاوي المغربي بالعاصمة القطرية الدوحة، ولم يخفف فوز الفريق الملقب بـ(شيخ الأندية التونسية) بلقب السوبر المحلي على حساب البنزرتي مؤخرا من حالة الإحباط التي سيطرت عليها.

يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سيلتقي في الدور قبل النهائي مع الفائز من مواجهة سيمبا التنزاني ومازيمبي الكونغولي الديمقراطي.

لم تمر المباراة بمرحلة جس النبض، حيث بدأت بهجوم مباغت من جانب الترجي، الذي حصل على ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة، عقب سقوط مهاجمه طه ياسين الخنيسي داخل منطقة جزاء الفريق الجزائري، إثر كرة مشتركة مع حسين بن عياد لاعب قسنطينة.

ونفذ يوسف البلايلي الركلة بنجاح، بعدما وضع الكرة على يسار شمس الدين رحماني، حارس مرمى قسنطينة، الذي ارتمى في الجهة المقابلة، مسجلا الهدف الأول للترجي في الدقيقة السادسة.

حاول قسنطينة إدراك التعادل سريعا، حيث استحوذ على الكرة في أغلب الفترات ولكن دون فاعلية.

وكاد البلايلي أن يضيف هدفا آخر للترجي في الدقيقة 20 بعدما أطلق قذيفة من خارج المنطقة تصدى لها رحماني بنجاح، قبل أن يبعد الدفاع الكرة عن المنطقة الخطرة.

ولم تمر سوى دقيقة واحدة، حتى أهدر فرانك كوم فرصة أخرى للفريق التونسي، عندما سدد من داخل المنطقة، لكن رحماني أبعدها إلى ركلة ركنية لم تستغل.

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وأهدر ديلان بهمبولا فرصة التعادل لقسنطينة في الدقيقة 31، حينما تابع تمريرة من بن عيادة، ليسدد من داخل المنطقة لكن الكرة ذهبت في منتصف المرمى، ليبعدها المعز بن شريفية حارس مرمى الترجي، ثم شتت الدفاع الكرة عن المنطقة الخطرة.

لم تشهد الدقائق المتبقية من الشوط الأول أي جديد لينتهي بتقدم الترجي بهدف البلايلي.

وتواصلت الإثارة خلال الشوط الثاني بعدما أضاف كوليبالي الهدف الثاني للترجي في الدقيقة .48 وتابع كوليبالي ركلة حرة من الناحية اليسرى، أبعدها دفاع قسنطينة بطريقة خاطئة، ليسدد مباشرة من داخل المنطقة، واضعا الكرة داخل الشباك.

وبعد مرور دقيقة واحدة فقط، أحرز قسنطينة هدفه الأول عن طريق عادل دجابو، حيث تابع عبدالنور بلخير رمية تماس ليمرر الكرة بعقب قدمه إلى دجابو، الذي سدد قذيفة من داخل المنطقة داخل المرمى.

استعاد الترجي نشاطه الهجومي من جديد، وسدد أنيس البدري تصويبة بقدمه اليسرى من خارج المنطقة في الدقيقة 59، تصدى لها رحماني، قبل أن يبعد الدفاع الكرة.

شدد قسنطينة من هجماته بمرور الوقت، ليترجم سيطرته على مجريات الأمور، عقب تسجيل نسيم يطو هدف التعادل في الدقيقة .71 وتابع يطو ركلة ركنية قابلها بضربة رأس دون مضايقة من أحد، واضعا الكرة في المرمى، وسط فرحة كبيرة من الجماهير التي احتشدت في المدرجات.

وعلى عكس سير اللقاء، أحرز محمد علي اليعقوبي الهدف الثالث للترجي في الدقيقة 75، حيث تابع ركلة حرة مباشرة من الناحية اليسرى، قابلها بضربة رأس متقنة لتعانق الكرة الشباك.

وتوقف اللعب لبعض الوقت بسبب إصابة رحماني، الذي لم يستطع إكمال المباراة، لينزل بدلا منه الحارس البديل محمد عثماني وكان الترجي أن يعزز النتيجة في الدقيقة 83، عندما سدد غيلان الشعلاني من خارج المنطقة، ولكن تصويبته افتقدت للدقة لتخرج إلى ركلة مرمى.

كثف قسنطينة من هجماته في الدقائق الأخيرة من المباراة، بغية إدراك التعادل، ولكن باءت محاولات لاعبيه بالفشل، لينتهي اللقاء بفوز غال للترجي.