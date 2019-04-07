شكرا لقرائتكم شوبير: القدر كان رحيما بالأهلى أمام صن داونز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال الإعلامى أحمد شوبير إن القدر كان رحيما بالنادى الأهلى بعد الخسارة أمام صن داونز بخماسية نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا خاصة بعد أن تعاطفت العارضة فى أكثر من كرة مع بطل مصر.
أضاف شوبير خلال تقديمه لبرنامجه ملعب أون على قناة "أون سبورت" إن المارد الأحمر لم يكن فى حالته أمام صن داونز موضحا أن الإجهاد وضغط المباريات أثر على أداء المارد الأحمر.
تابع شوبير أن جميع لاعبى المارد الأحمر كانوا خارج نطاق الخدمة بداية من حارس المرمى والـ 11 لاعبا حتى الثلاث لاعبين الذين غيروا فى اللقاء مؤكدا أنه يوما عصيبا وكابوس على الأحمر.
أكد شوبير أنه أمام الأهلى حلين وهما الاستسلام والانصياع للهزيمة أو فض غبارها ورد الاعتبار فى القاهرة حتى ولو كان الأمل ضعيفا موضحا ان على اللاعبين أن يستفيقوا من الكبوة بسرعة.
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