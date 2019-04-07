شكرا لقرائتكم تعرف على رسالة الحزن والاشتياق من أبو تريكة للنادى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال محمد ابو تريكة لاعب الأهلى الأسبق تعليقا على خسارة المارد الأحمر اليوم: "نحن نحزن من أجل الأهلى وليس من الأهلى".
وغرد تريكة عبر حسابه الرسمى: "اشتاق إلى النادى الأهلي كل يوم ولكن اليوم أشد اشتياقا إليه.. نحن نحب ونعشق النادى لأنه فى مثل هذه المواقف الصعبة يستطيع النهوض منها بكل بساطة وأكثر قوة، النادى الأهلى مدرسة نتعلم منها كل يوم ...نحن نحزن من أجل الأهلي وليس من الاهلي".
يذكر أنه فى واحدة من أسوأ مباريات الأهلى على مدار تاريخه خسر الفريق الأحمر بخماسية مذلة من مضيفه صن داونز الجنوب أفريقى، والتى جاءت فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.
جاءت الأهداف عن طريق زوان فى الدقيقة 14، واين بالدقيقة 23 وناسيمنتو بالدقيقة 47، وسيرينو فى الدقيقة 62 وأخيراً باكامانى بالدقيقة 83، خلال المواجهة التى أقيمت بين الفريقين على ملعب لوكاس موريبى فى مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا.
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