شكرا لقرائتكم الجمعة.. 150 فريقاً يتنافسون في "هاكاثون دوري ذكاء" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ينطلق يوم الجمعة أول دوري تقني رياضي بعنوان "هاكاثون دوري ذكاء" بالشراكة بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز ومركز الدراسات المتقدّمة في الذكاء الاصطناعي "ذكاء" وبدعم ورعاية من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ويجتمع في دوري ذكاء 150 فريقاً من المبرمجين ومحللي البيانات ليتنافسوا فيما بينهم على تطوير أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي معتمدين بذلك على البيانات المتوافرة عن فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ولاعبيهم ونتائج المباريات للتوقع بمخرجات مباريات الدوري السعودي المتبقية.

وتتيح تقنيات الذكاء الاصطناعي "Artificial Intelligence" والتعلم الآلي، القدرة على تحليل البيانات الضخمة المتعلّقة بنتائج الفرق وأداء اللاعبين وغيرها من البيانات التي يتم جمعها في مباريات كرة القدم بالدوري، ويستطيع محللو البيانات استخدام تلك البيانات لبناء وتطوير نماذج تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوقع نتائج مباريات كرة القدم مثل فوز أحد الفريقين أو تعادلهما.

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وكان قد أوضح عبدالله الغامدي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وقال: من أولويات الهاكاثون تنمية القدرات واستقطاب الكفاءات والمواهب في مجال الذكاء الاصطناعي. الفرق ستتنافس خلال يوم واحد في غضون 12 ساعة، على بناء نماذج الذكاء الاصطناعي لتوقع نتائج باقي مباريات الدوري السعودي لهذا الموسم، وبمجرد أن يسلم الفريق النتائج المتوقعة لكل مباراة لن يسمح بأي تعديل أو تغيير للعمل النهائي.

وقال متعب القني، الرئيس التنفيذي للاتحاد أن الهاكاثون يأتي "إيمانا منّا في الاتحاد وشركائنا بأهمية جذب وتنمية الكوادر العلمية الوطنية، ولأن كرة القدم هي الرياضة المفضّلة في السعودية، وجدنا ذلك فرصة عظيمة لدعم جهودنا في دعم أبناء وطننا في مجال الذكاء الاصطناعي".

وستستخدم الفرق المشاركة في الهاكاثون، البيانات الخاصة بفرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ولاعبيهم ونتائج المباريات لتوقع نتائج مباريات الجولات المتبقّية من الدوري، وبعد انتهاء كل جولة سيتم الإعلان عن نتائج التوقعات والفرق المشاركة التي حقّقت أعلى نسب في الدقّة، وسيتم الإعلان عن الفرق الثلاثة الفائزة بالمنافسة في يوم مباراة تتويج الفائز بالدوري لهذا العام، علماً أن الجوائز تصل قيمتها إلى أكثر من نصف مليون ريال سعودي.

ويأتي الهاكاثون برعاية من الهيئة العامة للرياضة ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، بالإضافة إلى شركة "إكسنتشر" ايماناً منهم بخلق مناخ تقني يواكب العصر الحالي بوجود نخبة من المختصين والمهتمين في تقنية الذكاء الاصطناعي.