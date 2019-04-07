حسنية أغادير المغربي يستضيف الزمالك المصري بتفاؤل حذر

اسماء السيد - الرباط: يستضيف فريق حسنية أغادير المغربي ضيفه الزمالك المصري، الأحد، على أرضية ملعب أدرار، وعينه على تسجيل نتيجة إيجابية، لحساب ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

وكان "حسنية أغادير" قد تأهل إلى دور ربع نهائي البطولة، لأول مرة في تاريخه، بعد نجاحه في تجاوز دور المجموعات كثاني المجموعة الأولى، التي تصدرها “نهضة بركان” المغربي ، وشهدت خروج "الرجاء البيضاوي" المغربي حامل لقب الدورة الماضية من المسابقة، فضلا عن فريق أوطوهو ضويو الكونغولي.

ويخوض الفريق المغربي لقاءه ضد الزمالك المصري منقوصا من لاعب الوسط المهدي أوبيلا الذي أصيب بكسر في آخر لقاء عن دور المجموعات امام نهضة بركان.

ومن المنتظر أن يلعب الفريق الأغاديري اللقاء بحذر وهو يواجه فريقا مصريا يمتلك الخبرة في مثل هذه المسابقات، كما أن كفة مواجهاته السابقة مع الفرق المغربية تميل لصالحه.

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وستكون من أوليات الفريق المغربي المحافظة على نظافة الشباك مع العمل على التسجيل في شباك الفريق المصري.

ويتميز "حسنية أغادير" بتوازن على مستوى خطوط اللعب، ويعول، تحت قيادة مدربه ميغيل أنخيل غاموندي على عبد الرحمن الحواصلي في حراسة المرمى، وياسين الرامي في قلب الدفاع، وجلال الداودي في الوسط، كما يأمل في عودة نجمه كريم البركاوي لقيادة الهجوم إلى جانب الفلسطيني تامر صيام والصربي ميروسلاف ماركوفيتش.



