سوبر كورة.. "قف مكانك".. كيف أحرج مدرب الإسماعيلى محمد أبوجريشة بموقعة بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرج سيدومير يانيفسكى المدير الفنى للإسماعيلى محمد محسن أبو جريشة خلال فعاليات مباراة الدراويش وبيراميدز على ستاد الدفاع الجوى. Advertisements

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