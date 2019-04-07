أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 6/ 4/ 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياصة المصرية اليوم السبت 6 / 4 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلى يخسر بخماسية "مذلة" من صن داونز ويودع دورى الأبطال إكلينيكيا.

فضيحة.. الأهلى يخسر بخماسية "مذلة" من صن داونز ويودع دورى الأبطال إكلينيكيا

فى واحدة من أسوأ مباريات الأهلى على مدار تاريخه خسر الفريق الأحمر بخماسية مذلة من مضيفه صن داونز الجنوب أفريقى، أحرزها زوان فى الدقيقة 14، واين بالدقيقة 23 وناسيمنتو بالدقيقة 47، وسيرينو فى الدقيقة 62 وأخيراً باكاماني بالدقيقة 83، خلال المواجهة التى أقيمت بين الفريقين على ملعب لوكاس موريبي فى مدينة بريتوريا بجنوب افريقيا ،والتى جاءت فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، ليودع الفريق الأحمر دورى ابطال افريقيا اكلينيكياً، قبل مواجهة الإياب فى مصر المقرر اقامتها يوم 13 إبريل الجاري.

الأهلى يقرر توقيع عقوبات مغلظة على لاعبيه بعد فضيحة بريتوريا

قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، توقيع عقوبة مالية مغلظة على لاعبي الفريق الأحمر عقب الخسارة القاسية أمام ماميلودي صن داونز.

بعد إيه جاى تعتذر .. لاسارتي : آسف لجماهير الأهلى

تقدم مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى بالاعتذار عن الخسارة المدوية التى سقط فيها أمام صن داونز بخماسية نظيفة في ذهاب ربع النهائي لدوري الابطال مشددا على أنه من الصعب التعليق عليها، مضيفاً :"قدمنا مباراة سيئة اليوم، وعلينا أن نعمل كثيرا الفترة القادمة من أجل تصحيح الكثير من الأمور"

بيراميدز يهزم الإسماعيلى بثلاثية ويواصل ضغطه على ناديي القمة

نجح فريق بيراميدز فى مواصلة انتصاراته وفاز على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الدفاع الجوى ضمن فاعليات الجولة الـ28 للدورى .

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دجلة والمقاولون يسجلان التعادل السابع لكل فريق فى الموسم الحالى

تعادل سلبيًا فريق وادى دجلة، مع نظيره المقاولون العرب، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

الإنتاج الحربى يخطف فوزا قاتلا من الطلائع 2/1 بالدوري

نجح فريق الإنتاج الحربى فى تحقيق فوزاً غالياً على نظيره طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت على ستاد كلية الشرطة ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري العام .

أحمد مدبولى يقود شباب الزمالك للفوز على دجلة 3 / 0 ببطولة الجمهورية

فاز فريق الزمالك مواليد 97 علي وادى دجلة بنتيجة 3/0، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الواحد والثلاثين، من فعاليات بطولة الجمهورية للشباب.