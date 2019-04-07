شكرا لقرائتكم خبر عن رجال طائرة سموحة يهزمون بطل ليبيا 3 / 0 بالبطولة الأفريقية للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى سموحة على نظيره الاتحاد الليبى بنتيجة 3 /0 فى ختام الدور الأول بالبطولة الإفريقية للأندية التى تقام على صالة الأهلى بفرع الجزيرة .

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بهذه النتيجة حقق الفريق السكندرى العلامة الكاملة فى الدور الأول بالفوز على كلا من ، جندميرى بطل مدغشقر و جيسا جارا الرواندى و جامعة أوغندا ، ليتأهل إلى دور ربع النهائى .

يذكر أن فريق سموحة حصل على المركز الثالث و البرونزية فى النسخة الماضية التى أقيمت على صالة النادى الأهلى .