شكرا لقرائتكم خبر عن رجال طائرة سموحة يهزمون بطل ليبيا 3 / 0 بالبطولة الأفريقية للأندية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى سموحة على نظيره الاتحاد الليبى بنتيجة 3 /0 فى ختام الدور الأول بالبطولة الإفريقية للأندية التى تقام على صالة الأهلى بفرع الجزيرة .
بهذه النتيجة حقق الفريق السكندرى العلامة الكاملة فى الدور الأول بالفوز على كلا من ، جندميرى بطل مدغشقر و جيسا جارا الرواندى و جامعة أوغندا ، ليتأهل إلى دور ربع النهائى .
يذكر أن فريق سموحة حصل على المركز الثالث و البرونزية فى النسخة الماضية التى أقيمت على صالة النادى الأهلى .
كانت هذه تفاصيل خبر رجال طائرة سموحة يهزمون بطل ليبيا 3 / 0 بالبطولة الأفريقية للأندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.