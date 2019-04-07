فيديو .. أحمد الشناوى حارس بيراميدز يلاعب القائم بمباراة الإسماعيلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام أحمد الشناوى حارس مرمى فريق بيراميدز بتمرير الكرة بشكل غريب لتصطدم بالقائم خلال أحداث سير لقاء مباراة فريقه أمام الاسماعيلى مما جعلها من أغرب المواقف التى يتعرض لها اللاعبين خلال بطولة الدورى الممتاز . نجح فريق بيراميدز فى مواصلة انتصاراته وفاز على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الدفاع الجوى ضمن فاعليات الجولة الـ28 للدورى .

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