بيراميدز يهزم الإسماعيلى بثلاثية ويواصل ضغطه على ناديي القمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق بيراميدز فى مواصلة انتصاراته وفاز على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الدفاع الجوى ضمن فاعليات الجولة الـ28 للدورى . تقدم كريستيان بينافينتي بالهدف الأول لبيراميدز فى الدقيقة 14 ، وأضاف السورى عمر خربين الهدف الثانى فى الدقيقة 18 من ضربة جزاء بعدما أشهر حكم اللقاء الكارت الأحمر لمحمد مجدى مدافع الإسماعيلى بعد عرقلته لبينافينتى داخل منطقة الجزاء . وفى الدقيقة 39 نجح محمود متولى مدافع الإسماعيلى فى إحراز الهدف الأول لفريقه من ضربة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد عرقلة شيلونجو داخل منطقة الجزاء . وفى الشوط الثانى وتحديدا فى الدقيقة 63 استطاع البيروفى كريستيان بينافينتي من إحراز الهدف الثانى له والثالث لفريقه ليقتنص بيراميدز ثلاث نقاط غالية رافعا رصيده إلى 54 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 55 نقطة ، بينما تجمد رصيد الإسماعيلى عند 35 نقطة فى المركز السابع . بدأ الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من :- حراسة المرمى .. محمد فوزى خط الدفاع ..طارق طه – محمد مجدى – باهر محمدى – أحمد أيمن خط الوسط .. محمود دونجا – محمود متولى أمامهم .. كريم بامبو – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى خط الهجوم .. بنسون شيلونجو Advertisements على مقاعد البدلاء .. محمود رضا – ريتشارد بافور – محمد الشامى – وجيه عبد الحكيم – محمد هاشم – عودة مارشال – محمد الضرف. وضم تشكيل بيراميدز كلا من :- حراسة المرمى : أحمد الشناوي خط الدفاع : رجب بكار - عمرو ميداني - أحمد أيمن منصور - عمر جابر خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - إيريك تراوري - عبد الله السعيد - كريستيان بينافينتي خط الهجوم : كينو - عمر خربين. أما البدلاء :- المهدي سليمان - مهند لاشين - محمد فاروق - محمد فتحي - ناصر منسي - علي جبر - جون سيفونتيس.

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