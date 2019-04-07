شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. شاهد 10 مواقف أشعلت السوشيال ميديا فى مباريات القطبين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كعادة مباريات القطبين الأهلى والزمالك، فهى لا تخلو من الإثارة الجماهيرية، التى تبدأ عبر السوشيال ميديا قبل المباريات بنهج خاص، وبعدها بنهج مختلف حسب نتيجة كل فريق وما شهده اللقاء منن أحداث داخل الملعب..
وفى هذا الصدد يرصد "سوبر كورة" أبرز 10 مواقف ملتهبة حدثت داخل الملعب أثناء مباريات القطبين مع منافسيهم، وتم تأجيجها عبر السوشيال ميديا، من قبل جماهير الفريقين.
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