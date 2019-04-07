حارس دمياط يتقدم بشكوي ضد غزل المحلة في المحكمة الاقتصادية ... تعرف علي السبب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم محمد العربي حارس مرمي طلائع الجيش السابق وحارس مرمي دمياط الحالي بشكوي رسمية ضد غزل المحلة في المحكمة الاقتصادية من أجل استرداد كامل قيمة عقده مع المحلة بعد قيام مسئولي الأخير بفسخ التعاقد معه قبل غلق باب القيد الشتوي بـ24 ساعة بداعي وجود إصابة مزمنة بركبة الحارس .
وأكد العربي الذي يلعب حاليا ضمن صفوف دمياط أن الأشعة والكشف الطبي التي اجراها الجهاز الطبي لفريق دمياط اثبتت سلامته ، مؤكدا أنه قام بإجراء أشعة تحت اشراف طبيب منتخب مصر اثبتت سلامة ركبته وكذب ادعاءات مسئولي غزل المحلة مؤكدا انه لن يترك حقه لدي غزل المحلة خاصة وان قرار مسئولي غزل المحلة كان كفيل بتدمير مستقبله الرياضي لولا التعاقد مع نادي دمياط لمدة موسم ونصف .
يذكر أن غزل المحلة قد تعاقد مع محمد العربي في يناير الماضي قبل ان يقرر النادي عدم استكمال عقد اللاعب بسبب وجود إصابة بركبة اللاعب قبل ان يتعاقد اللاعب مع نادي دمياط الذي يلعب بالمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني ويتقدم بشكوي ضد نادي غزل المحلة للحصول علي كامل عقده الذى قام النادي بفسخه بداعي الإصابة .
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