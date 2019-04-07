شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض أخر تدريب فى المغرب حسب توقيت مواجهة أغادير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ فريق الزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، خوض التدريبات الجماعية فى نفس ميعاد مباراته أمام حسنية أغادير المقرر لها فى التاسعة مساء غدًا الأحد، على ملعب أدرار، فى ذهاب دور ربع النهائى من منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وانطلق المران الجماعى حاليًا بعملية احماء ثم قام الجهاز الفنى، بتقسيم اللاعبين الي مجموعات، ومنح جروس تعليمات بتمريرة الكرة من لمسة واحدة، مع اتقان عملية التلسم والتسلم.

وحرص جروس، على عقد جلسة مع اللاعبين فى منتصف الملعب، حذرهم خلالها من التهاون أمام حسنية أغادير، كما منحهم بعض التعليمات الفنية التى سيتم تطبيقها فى التدريبات لتنفيذها غدًا فى المباراة.

وضم الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس 20 لاعبا لمواجهة حسنية أغادير وهم: محمود عبد الرحيم جنش وعماد السيد وعمر صلاح فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة وبهاء مجدى ومحمد عبد السلام فى خط الدفاع، طارق حامد ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمد إبراهيم، وإبراهيم حسن ومحمد عنتر فى خط الوسط، عمر السعيد وخالد بوطيب فى خط الهجوم.