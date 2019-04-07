“الآن” تعرف على موعد عرض رسلمينيا | القنوات الناقلة لعرض رسلمينيا 35 لعام 2019

تعد المصارعة الحرة واحدة من الرياضات التي تلقى الكثير من المشاهدين في مصر والعالم أجمع، حيث ينجذب لها فئة معينة من الجمهور عمومًا والشباب خصوصًا فيهتم الجمهور العاشق لرياضة المصارعة على متابعة كل ما هو جديد حيث تختلف الأحداث أسبوعيًا وتزيد الصراعات بين اللاعبين.

تعرض المصارعة الحرة على أكثر من عرض ومن أهمهم عرض ال Raw و عرض Smackdown وهما العرضان الأساسيان لكل متابعي المصارعة.

يأتي عرض الرو يوم الاثنين من كل أسبوع ويليه Smackdown يوم الثلاثاء أسبوعيًا.

عرض رسلمينيا

يقام أكثر على مدار السنة بجانب العروض الأساسية للمصارعة، فيأتي مهرجان الرويال رامبل Royal Rumble في شهر يناير من كل عام ويتكون المهرجان من عرض وهو عبارة عن مباراة الرويال رمبل وهي مباراة ملكية يدخلها 30 شخص ويفوز الشخص الذي يظل في الحلبة أخيرًا.

ويليه عرض راسلمينيا Wrestlemania وهو من أهم العروض السنوية التي تقام في فترة من أواخر شهر مارس إلى بداية أبريل وينظم المهرجان ويقام من قبل اتحاد ال دبليو دبليو إي WWE.

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موعد وتاريخ عرض رسلمينيا 35

يبحث المهتمين بمشاهدة المصارعة الحرة عن موعد مهرجان Wrestlemania وطريقه متابعته، حيث يحدد الاتحاد الموعد الرسمي للمهرجان وتاريخ عرضه المباشر.

سوف يقام عرض Wrestlemania 35 يوم الأحد القادم الموافق 7 أبريل عام 2019، و تكون المباريات على ملعب الموتيليوم شرق روثرفورد ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.

يبدأ المهرجان بعرض تمهيدي مدته تترواح بين ساعتين لأربع ساعات ويحتوى على استديو تحليلي لأحداث المصارعة الحرة وبعض المباريات التي سوف تقام خلال العرض، وبعدها ننتقل إلى العرض الرئيسي الذي قد تصل مدته إلى 6 ساعات نظرًا لأهمية المهرجان وكثرة المواجهات.

القنوات الناقلة لعرض رسلمينيا 35 لعام 2019

يعرض المهرجان على 3 قنوات باشتراكات شهرية أولهم القناة الرسمية للاتحاد wwe network ومشاهدتها عن طريق اشتراك شهري قيمته 10 دولارات وتبث داخل الولايات المتحدة وأوروبا، وقناة Osn وتكون أيضًا باشتراك قيمته 10 دولارات وتبث لقاطني الشرق الأوسط، وأخيرًا قناة SKY Sport وهي مجانية لكل سكان دول أوروبا فقط.

كما يمكنك مشاهدة العرض عن طريق البث المباشر من خلال الضغط هنا.

أما بالنسبة لمواقيت عرض المهرجان فسيبدأ العرض التمهيدي في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت مصر وليبيا.