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برشلونة يخطف أتلتيكو مدريد ويقترب من حصد الليجا

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اليوم الجديد 

خطف الإسباني فوزًا ثمينًا أمام أتلتيكو مدريد بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الـ31 من .

جاءت أهداف المباراة في اللحظات الأخيرة من اللقاء، حيث افتتح سواريز التسجيل في الدقيقة 85، قبل أن يضيف ليونيل الثاني في الدقيقة 86.

وشهدت المباراة تألق حارس أتلتيكو مدريد أوبلاك، بعدما تصدى لعدة فرص مؤكدة لليونيل ميسي، خلال المباراة.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 73 نقطة بالمركز الأول، بينما جاء أتلتيكو مدريد في الوصافة بـ62 نقطة.

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