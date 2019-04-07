برشلونة يخطف أتلتيكو مدريد ويقترب من حصد الليجا

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خطف برشلونة الإسباني فوزًا ثمينًا أمام أتلتيكو مدريد بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الـ31 من الدوري الإسباني.

جاءت أهداف المباراة في اللحظات الأخيرة من اللقاء، حيث افتتح سواريز التسجيل في الدقيقة 85، قبل أن يضيف ليونيل ميسي الثاني في الدقيقة 86.

وشهدت المباراة تألق حارس أتلتيكو مدريد أوبلاك، بعدما تصدى لعدة فرص مؤكدة لليونيل ميسي، خلال المباراة.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 73 نقطة بالمركز الأول، بينما جاء أتلتيكو مدريد في الوصافة بـ62 نقطة.