أحمد حسن: الأهلي لم يكن في يومه.. كان عليه استعادة سيناريو "مصر 2010"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أكد أحمد حسن المشرف العام على فريق الكرة بنادي بيراميدز المصري أن الأهلي لم يكن في يومه على الإطلاق خلال مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي اليوم السبت والتي انتهت بفوز صن داونز بخماسية نظيفة في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

وقال أحمد حسن في تصريحات إذاعية اليوم السبت: "بعد ربع ساعة توقعت أن تخرج المباراة بفوز صن داونز لكن لم أتوقع أن تكون النتيجة بهذا الشكل".

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وأضاف: "في إحدى المواجهات بين المنتخب المصري أمام نظيره الجزائري في تصفيات كأس العالم 2010 وبعدما تقدم علينا المنتخب الجزائري بثلاثية تحدثت مع اللاعبين في وسط الملعب وقتها وأخبرتهم بضرورة الدفاع وعدم زيادة النتيجة لأن اليوم لم يكن في صالحنا على الإطلاق وكان معنا وقتها نجوم كبار وقلت لهم أننا لن نهاجم".

وأوضح: "لاعبو الأهلي كانوا خارج نطاق الخدمة تماما وكان لابد أن يفعل لاعبو الأهلي ما فعلناه في 2010 مع المنتخب الوطني وعدم الهجوم والعودة إلى الخلف للخروج بأقل الخسائر".

وأتم: "مباراة اليوم ليست نهاية الكون وعلى الجماهير الوقوف إلى جانب اللاعبين ودعمهم خاصة أن الفريق أمامه مباريات قوية على كافة المستويات".