انت الان تتابع تفاصيل خبر بايرن ينقض على القمة بفوز مزلزل في كلاسيكو ألمانيا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 6 أبريل 2019 11:58 مساءً - انقض بايرن ميونيخ على قمة جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه الساحق على حساب ضيفه ومنافسه المباشر بوروسيا دورتموند بخمسة أهداف نظيفة، مساء السبت، في قمة مباريات الجولة الثامنة والعشرين للمسابقة المحلية.

فعلى ملعب "أليانز أرينا" فرض بايرن أسلوبه على مجريات اللعب، وسيطر تماماً على الشوط الأول، وترجمها إلى رباعية عن طريق ماتس هوملز والبولندي روبرت ليفاندوفسكي والإسباني خافي مارتينيز وسيرغ غانبري في الدقائق الـ10 و17 و41 و43.

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وحاول دورتموند العودة في الشوط الثاني من اللقاء ومحاولة تقليص الفارق تاركاً خلفه مساحات في دفاعاته، ليكمل بايرن الخماسية عن طريق ليفاندوفسكي قبل دقيقة من صافرة النهاية.

بهذه النتيجة ارتقى العملاق البافاري إلى صدارة "البوندسليغا" برصيد 64 نقطة بفارق نقطة عن بوروسيا دورتموند.

يُذكر أن بايرن ميونيخ يحمل لقب النسخ الست الأخيرة من المسابقة المحلية، كما يُعد الأكثر تتويجاً بـ28 لقباً.