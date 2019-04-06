حسن المستكاوي يفتح النار على لاسارتي بعد الخماسية

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تحرير:محمد حسن صيام ٠٦ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:١٥ م
حسن المستكاوي
علق حسن المستكاوي الناقد الرياضي الكبير على دور الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في هزيمة الأحمر المُذلة أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا والتي جمعت بينهما عصر اليوم على استاد لوكاس موريبي، حيث أكد في تصريحات إذاعية اليوم السبت أن مارتن لاسارتي أدار المباراة بشكل خاطئ ولم يحضر لها تحضيرا جيدا. وقال الناقد الرياضي خلال تصريحاته في راديو "أون سبورت" إن الأوروجواياني مارتن لاسارتي أكد أنه شاهد 4 مباريات لفريق صن داونز خلال فترة تحضيره للمباراة.
وواصل: "على الجانب الآخر أكد بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي أنه شاهد مباراتين فقط لفريق الأهلي، وهو ما يؤكد أن الأوروجواياني لاسارتي لم يستعد جيدًا للمباراة، لأن مشاهدة مباريات الخصم ليس بالكلام ولكن بالتحضير داخل الملعب". وأضاف المستكاوي أن تعامل لاسارتي مع المباراة
وأضاف المستكاوي أن تعامل لاسارتي مع المباراة كان خاطئًا تمامًا حتى في التبديلات الثلاثة خلال شوطي اللقاء.
وسقط فريق الأهلي بخماسية نظيفة أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي جمعتهما على استاد لوكاس موريبي، ضمن ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، حيث سجل للفريق الجنوب إفريقي ثيما زواني في الدقيقة 13 وإيني أريندسيفي في الدقيقة 23 وريكاردو ناسيمينتو في الدقيقة 47 من ركلة جزاء وجاستون سير في الدقيقة 62 والهدف الخامس باكاماني لاعب الأهلي السابق في الدقيقة 83.
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