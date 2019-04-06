جماهير الأهلي توجه رسالة لمجلس الإدارة بعد الخماسية

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تحرير:أحمد سعيد ٠٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ م

جماهير الأهلي

رفعت جماهير الأهلي الموجودة بصالة عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة لافتة خلال مباراة فريق الكرة الطائرة بالقلعة الحمراء مع نظيره فريق الأسمنت الإثيوبي، في إطار مواجهات بطولة إفريقيا التي ينظمها النادي الأهلي، وتستمر إلى 11 أبريل الجاري، وقدم الأهلي عرضا قويا وفرض سيطرته علي مجريات اللقاء من البداية، وظهر فارق المستوى بين الفريقين مبكرا بعد فوز الأهلي في الشوط الأول بفارق 20 نقطة، واستمر تفوق الفريق في الشوطين الثاني والثالث، حيث جاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 25-5، و25-9، و25-9، ليضرب موعدًا مع فريق أساريا الليبي بدور الثمانية بإفريقيا.

ورفعت جماهير الأهلي لافتة مكتوبا عليها: "في حضور جمهورك لا مستحيل أمامك". وهتفت جماهير الأهلي بأغان تحميسية وطالبت بحضورها مباراة الإياب أمام صن داونز يوم السبت المُقبل. وسقط فريق الأهلي بخماسية نظيفة أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي جمعتهما على استاد لوكاس موريبي، ضمن ذهاب دور ربع النهائي

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