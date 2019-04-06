انت الان تتابع المستكاوي: إدارة الكرة في الأهلي «عفا عليها الزمن» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٠٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ م

الخطيب

تحدث حسن المستكاوي الناقد الرياضي الكبير عن هزيمة الأهلي المُذلة أمام صن داونز الجنوب إفريقي بخماسية نظيفة في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي جمعت بينهما عصر اليوم على استاد لوكاس موريبي، حيث أكد في تصريحات لراديو "أون سبورت" أن الأهلي يعاني من خلل كبير في الفريق وأن لاعبي الأهلي غير قادرين على تقديم أداء جيد. وأضاف المستكاوي خلال تصريحاته بأن طريقة تعامل لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قديمة جدًا وعفا عليها الزمن ولا تصلح في الوقت الحالي، قائلًا "طريقة تعامل لجنة الكرة في الأهلي قديمة ومتنفعش غير مع فريق التلامذة".

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وواصل المستكاوي تصريحاته بأن هناك خللا كبيرا في طريقة استشفاء لاعبي الأهلي من المباريات، على الرغم من وجود جهاز فني أجنبي من المفترض أنه يعي جيدًا طرق الاستشفاء. وشدد حسن المستكاوي على أن الصفقات التي أبرمتها إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بعضها لا يصلح للعب في القلعة الحمراء، بالرغم من عدد