انت الان تتابع الأهلي يُعلن التشخيص المبدئي لإصابة سعد سمير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ٠٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠٨:٢٦ م
سعد سمير
أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن التشخيص المبدئي لإصابة سعد سمير مدافع الفريق عبارة عن كدمة قوية في الركبة والتي تعرض لها خلال مباراة صن داونز. وسقط الأهلي بخماسية نظيفة أمام صن داونز في المباراة التي جمعتهما على استاد لوكاس موريبي، ضمن ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، الأهلي سيخوض مواجهة الإياب يوم السبت المُقبل ويحتاج على الأقل خمسة أهداف والدخول في أوقات إضافية ثم الاحتكام لركلات الجزاء، فهل يخبئ لنا الزمن ريمونتادا جديدة في تاريخ البطولة الإفريقية، أم انتهت مغامرة الأهلي في أدغال إفريقيا مبكرًا؟
وأضاف الجهاز الفني في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي أن اللاعب سيجري أشعة بعد العودة إلي القاهرة لتحديد مدة غيابه عن التدريبات وموعد عودته للتدريبات خلال المرحلة المقبلة. واصطدم سعد سمير بحارس مرمى فريق صن داونز خلال هجمة للفريق الأحمر، في الدقيقة 18 من عمر المباراة، بعد عرضية من علي معلول، وخرج
وأضاف الجهاز الفني في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي أن اللاعب سيجري أشعة بعد العودة إلي القاهرة لتحديد مدة غيابه عن التدريبات وموعد عودته للتدريبات خلال المرحلة المقبلة.
واصطدم سعد سمير بحارس مرمى فريق صن داونز خلال هجمة للفريق الأحمر، في الدقيقة 18 من عمر المباراة، بعد عرضية من علي معلول، وخرج سمير مصابًا ومحمولًا على ناقلة، وقام لاسارتي بتغيير اضطراري، ونزول ياسر إبراهيم بدلا من سعد سمير في الدقيقة 20 من عمر المباراة.
وستقام مباراة الإياب يوم السبت المُقبل على ستاد الجيش بالسويس، بحسب الإخطار التي تلقاه الأهلي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، ويسعى مسؤولو الأهلي لنقل المباراة وإعادتها لستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.
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