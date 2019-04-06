انت الان تتابع احتفال صادم من ميدو بعد سقوط الأهلي أمام صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٦ أبريل ٢٠١٩ - ١١:١٨ م

ميدو

احتفل أحمد حسام ميدو نجم فريق الزمالك السابق بالرقص والغناء بعد سقوط الأهلي، بخماسية نظيفة، أمام صن داونز، في المباراة التي جمعتهما على استاد لوكاس موريبي، ضمن ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، ليتلقى المارد الأحمر الخسارة الأكبر في تاريخ مشاركاته الإفريقية، وأصبح بحاجة إلى معجزة في مباراة الإياب، بعد فضيحة بريتوريا، التي ظهر فيها أبناء لاسارتي عاجزين طوال شوطي المواجهة، التي خرج منها الفريق بأقل الخسائر، بعد تألق محمد الشناوي، وتعاطف العارضة، في أكثر من فرصة هدف محقق.

وقام ميدو بنشر فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، يظهر فيه وهو يغني للزمالك، بعد سقوط الأهلي، بنتيجة تاريخية، قائلا: "الليلة جينا وبطولة الدوري لينا، لا أهلي ولا إسماعيلي، نادي الزمالك هو نادينا". وكان فريق الأهلي قد سقط بخماسية نظيفة أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة