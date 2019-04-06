انت الان تتابع البدري: الأهلي كبير.. والعودة في الإياب ليست مستحيلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد محمد ٠٦ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٤١ م
حسام البدري
أكد حسام البدري رئيس نادي بيراميدز سعادته بفوز فريقه على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ28 من مسابقة الدورى الممتاز، وشدد البدري في تصريحات خاصة لاستوديو 93.7 على "أون سبورت إف إم"، على أن بيراميدز يسعى للمنافسة حتى الرمق الأخير على لقب البطولة في أول تجربة للنادي في البطولة المحلية. ووجه الشكر إلى لاعبي بيراميدز والجهاز الفني على المستوى الذي قدمه الفريق في مباراة اليوم، والفوز على فريق كبير له قيمته في الدوري المصري مثل الإسماعيلي.
وعن هزيمة الأهلي أمام صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا بخماسية نظيفة، قال المدير الفني السابق للفريق الأحمر، إن الأهلي ناد كبير وقادر على العودة مرة أخرى، في مباراة الإياب السبت المقبل، ولكن بشرط الاستعانة بشكل كامل بالجماهير التي تمثل الدافع الأول للفريق، وكثيرا
وعن هزيمة الأهلي أمام صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا بخماسية نظيفة، قال المدير الفني السابق للفريق الأحمر، إن الأهلي ناد كبير وقادر على العودة مرة أخرى، في مباراة الإياب السبت المقبل، ولكن بشرط الاستعانة بشكل كامل بالجماهير التي تمثل الدافع الأول للفريق، وكثيرا ما كان الأهلي يتعرض لفترات يتراجع فيها المستوى وتغيب الاننتصارات، لكنه دائما يتمكن من العودة بشكل أقوى بعد أي سقوط ويكون الجمهور الأحمر المحرك الأول.
وأضاف البدري أن النتيجة التي خسر بها الأهلي أمام صن داونز بالفعل كبيرة والأمور صعبة للغاية، لكنها في النهاية غير مستحيلة، والأهلي اسم كبير وقادر على العودة بمساندة كاملة من جماهيره.
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