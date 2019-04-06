تعليق غامض ومثير من تركي آل الشيخ بعد هزيمة الأهلي

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تحرير:محمد حسن صيام ٠٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠٧:٥٨ م

تركي آل الشيخ

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، مالك نادي بيراميدز، الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي، تعليقًا غامضًا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد دقائق من الخسارة الكبيرة التي تعرض لها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، حيث كتب آل الشيخ: "لا بد للحق أن يظهر لو بعد حين... قلنا الكلام من الأول من محبة".

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وسقط فريق الأهلي بخماسية نظيفة أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي جمعتهما على استاد لوكاس موريبي، ضمن ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، حيث سجل للفريق الجنوب إفريقي ثيما زواني في الدقيقة 13 وإيني أريندسيفي في الدقيقة 23 وريكاردو ناسيمينتو في الدقيقة 47 من ركلة جزاء وجاستون