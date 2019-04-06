انت الان تتابع أبوتريكة يعلق على سقوط الأهلي أمام صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:١٥ م

محمد أبو تريكة

علق محمد أبو تريكة، نجم الأهلي السابق على خسارة القلعة الحمراء على يد فريق صن داونز بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت على استاد لوكاس موريبي، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث سجل للفريق الجنوب إفريقي ثيما زواني في الدقيقة 13 وإيني أريندسيفي في الدقيقة 23 وريكاردو ناسيمينتو في الدقيقة 47 من ركلة جزاء وجاستون سير في الدقيقة 62 والهدف الخامس باكاماني لاعب الأهلي السابق في الدقيقة 83. الأهلي سيخوض مواجهة الإياب يوم السبت المُقبل ويحتاج على الأقل خمسة أهداف والدخول في أوقات إضافية ثم الاحتكام لركلات الجزاء.

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وقال أبو تريكة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أشتاق إلى النادي الأهلي كل يوم ولكن اليوم أشد اشتياقا إليه، نحن نحب ونعشق النادي لأنه في مثل هذه المواقف الصعبة يستطيع النهوض منها بكل بساطة وأكثر قوة". واصل: "النادي الأهلي مدرسة نتعلم منها كل يوم، نحن نحزن من أجل الأهلي وليس من الأهلي". اشتاق