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بايرن يكتسح دورتموند بخماسية نظيفة ويستعيد صدارة البوندسليغا

في مباراة تسيدها الفريق البافاري لعبا ونتيجة ثأر بايرن ميونيخ لهزيمته في الدور الأول واكتسح غريمه التقليدي دوتموند بخمسة أهداف دون رد بالدوري الألماني، ليستعيد بايرن الصدارة ويظهر إصراره على الدفاع عن لقبه.

أكرم بايرن ميونيخ حامل اللقب في الأعوام الستة الأخيرة وفادة ضيفه بوروسيا دورتموند عندما سحقه بخماسية نظيفة واستعاد منه صدارة الدوري الألماني لكرة القدم السبت (6 أبريل/ نيسان 2019) على ملعب "أليانز أرينا" في الجولة الثامنة والعشرين من البطولة.

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وتقدم الفريق البافاري بهدفين للنجمين السابقين لدورتموند، قطب الدفاع ماتس هوملس (10)، والدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي (17)، وأضاف الإسباني خافي مارتينيز (41) وسيرج غنابري (43) الهدفين الآخرين، قبل أن يحقق ليفاندوفسكي الثنائية في الشوط الثاني (89).



وأصاب بايرن ميونيخ عصفورين بحجر واحد حيث ثأر لخسارته 2-3 ذهابا أمام دورتموند، وانتزع منه الصدارة بفارق نقطة واحدة قبل ست مراحل، وبات حسم اللقب بيده في سعيه إلى الثنائية المحلية بعد خروجه من الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.