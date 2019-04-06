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جورجينا تكشف أسرار أول لقاء مع رونالدو

كشفت جورجينا رودريغيز صديقة كريستيانو رونالدو عن تفاصيل أول لقاء بينهما في العاصمة الإسبانية مدريد. الثنائي وقع في الحب من أول نظرة وينعم الآن بحياة سعيدة في مدينة تورينو الإيطالية، على حد قول الحسناء جورجينا.

في حوار مع مجلة "Elle" الإيطالية، كشفت جورجينا جورجينا رودريغيز عن بعض تفاصيل اللقاء الأول مع كريستيانو رونالدو. إذ لم تكن سنة 2016 عادية في حياة جورجينا، فقلب الحسناء الأرجنتينية- الإسبانية خفق بسرعة كبيرة أثناء رؤيتها في العاصمة الإسبانية مدريد واحداً من أيقونات الساحرة المستديرة على مر التاريخ.

جورجينا، التي كانت تعمل آنذاك في متجر لبيع الملابس، التقت لأول مرة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث لم يحتج الثنائي إلى وقت طويل، من أجل الوقوع في الحب وربما دخول القفص الذهبي قريباً.

وقالت جورجينا في حوارها مع مجلة "Elle" "لقد التقيت برونالدو لأول مرة في متجر غوتشي، حيث كنت أشتغل هناك كمساعدة مبيعات"، وأضافت :"بعد أيام رأينا بعضنا البعض مرة أخرى في محل آخر، فقد كان بإمكاننا التحدث في جو مريح بعيداً عن المكان الذي أعمل فيه"، وأردفت: "لقد وقعنا أنا ورونالدو في الحب من أول نظرة".

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وأوضحت جورجينا رودريغيز (25 عاماً) أنها تشعر بسعادة كبيرة للغاية أثناء تواجدها مع كريستيانو رونالدو (34 عاماً) في المنزل برفقة الأطفال، حيث تقضي معظم وقتها معهم وتعتني بهم، ثم تمارس في وقت لاحق الرياضة.

من جهة أخرى، تداولت بعض التقارير الصحفية في وقت سابق اقتراب رونالدو وجورجينا من عقد قرانهما، بيد أن صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أفادت أن النجم البرتغالي لا يضع الزواج نصب عينه (على الأقل في الوقت الحالي).

يشار إلى أن الثنائي، ينشر العديد من الصور والفيديوهات، التي توثق لقوة العلاقة بينهما، فيما يبدو أن الثنائي قد استطاب العيش في مدينة تورينو، التي تأمل في أن يساعد رونالدو فريق المدينة يوفنتوس في الفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا الغائبة عن خزائن الفريق منذ عدة سنوات.