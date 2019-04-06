الامارات | تركي آل الشيخ بعد خسارة الأهلي التاريخية.. “لابد للحق أن يظهر لو بعد حين”

شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ بعد خسارة الأهلي التاريخية.. “لابد للحق أن يظهر لو بعد حين” والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز المصري تركي آل الشيخ، تعليق غامض على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، وبطريقة غير مباشرة على الهزيمة التاريخية التي تلقاها الأهلي المصري على يد صن داونز الجنوب إفريقي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بخماسية نظيفة عصر السبت على استاد لوكاس موريبي في بريتوريا بجنوب إفريقيا.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لابد للحق أن يظهر لو بعد حين.. قلنا الكلام من الأول من محبة".

يذكر أن الأهلي يستعد لاستضافة نظيره صن داونز في اياب دور الثمانية مساء السبت المقبل على ملعب استاد الجيش بالسويس، وجاءت التغريدة بعد فترة من العلاقات الغير جيدة بين رئيس نادي بيراميدز، ومجلس إدارة نادي الأهلي وجمهوره وهو ما زاد من كثرة التفاعل على تعليق رئيس هيئة الترفية بالسعودية.