شكرا لقرائتكم خبر عن الترجي يُسقظ شباب قسنطينة على أرضه بثلاثية في ذهاب ربع نهائي أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق الترجي التونسي فوزًا ثمينًا على مُضيفه فريق شباب قسنطينة الجزائري، بنتيجة 3-2 خلال المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الجزائر، في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

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تقدم الترجي بالهدف الأول عن طريق محمد يوسف بلاديني من ضربة جزاء في الدقيقة 6 من زمن المباراة، فيما أحرز فوسيني كوليبالي الهدف الثاني للترجي في الدقيقة 47.

وسجل عادل دجابو الهدف الأول لشباب قسنطينة في الدقيقة 49، وتعادل نسيم بطو للفريق الجزائري في الدقيقة 71، إلا أن محمد على اليعقوبي استطاع إحراز هدف الفوز للترجي في الدقيقة 75.

واقترب الترجي من التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، خاصة أن مباراة العودة ستقام في تونس، السبت المقبل.