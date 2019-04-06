شكرا لقرائتكم خبر عن «قوة» الزمالك تصطدم بـ«شراسة» حسنية أغادير في الكونفيدرالية (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يدخل الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك في الثامنة مساء غدٍ «الأحد»، بتوقيت المغرب، التاسعة بتوقيت القاهرة، اختبار غاية في القوة والصعوبة عندما يحل ضيفا ثقيلا على نظيره حسنية أغادير ضمن منافسات ذهاب دور الـ8 لبطولة كأس الاتحاد الأفريقى الكونفدرالية، وذلك على أرض ملعب استاد «أدرار» الذي يتسع لـ45 ألف مشجع، ويقود المباراة تحكيميا التونسى طارق السالمى ويعاونه الليبى عطية أمساعد والتونسى أيمن إسماعيل مساعد ثان والحكم الرابع وليد دراجى.

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يرفع لاعبو الأبيض شعار لا بديل عن تحقيق نتيجة إيجابية في المغرب تمكنه من حسم تأهله لنصف نهائى الكونفدرالية قبل لقاء العودة بالسويس والمضى قدما نحو المنافسة على اللقب وضمه لدولاب بطولات القلعة البيضاء لأول مرة في تاريخه والتى بات يفصله عنها 3 أدوار فقط بالبطولة. يخوض الفريقان مواجهة اليوم تحت ظروف متباينة، ففى الوقت الذي يتسلح فيه الضيوف بمعنويات مرتفعة خلفها الفوز على سموحة بهدف نظيف للغائب فرجانى ساسى في الجولة الرابعة والعشرين للدورى، فإن صاحب الأرض تعثر أمام أولمبيك آسفى بهدفين لهدف في الجولة الثالثة والعشرين للبطولة الاحترافية بالمغرب.

الزمالك يتفوق تاريخيا في مواجهاته أمام فرق المغرب التي سبق أن التقى معها في 15 مباراة كان له نصيب الأسد في الفوز بـ9 مواجهات منها والتعادل في أربع والخسارة مرتين فقط، استعد المارد الأبيض جيدا للقاء اليوم من خلال الحضور مبكرا إلى أغادير وخوض الفريق تدريبين أحدهما على ملعب أدرار السبت، ونجح كريستيان جروس، المدير الفنى، في التغلب على الظروف الصعبة التي خلفها غياب عدد من العناصر الأساسية فرجانى ساسى وحميد آحداد للإيقاف وكهربا للاستبعاد التأديبى وحازم إمام ومصطفى فتحى للإصابة.

ولن يخرج تشكيل الزمالك اليوم عن محمود جنش في حراسة المرمى، وأمامه الرباعى محمد عبدالغنى «محمود علاء» ومحمود الونش وحمدى النقاز وعبدالله جمعة وطارق حامد محمود عبدالعزيز وإبراهيم حسن ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو، وخالد بوطيب. وتحفيزا للاعبين على الفوز عقد إسماعيل يوسف، عضو المجلس ورئيس البعثة، اجتماعا باللاعبين السبت حثهم خلاله على الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية وطالب تيجانا اللاعبين بالالتزام بالتعليمات الفنية والتركيز طوال الـ90 دقيقة وعدم التسرع في إنهاء الفرص والهجمات وترجيح اللعب الجماعى وروح الفريق على المصلحة الشخصية.