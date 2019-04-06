شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات ساخنة غدا بالدوري الممتاز للهروب من شبح الهبوط للمظاليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يحل الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، بقيادة مديره الفنى حلمى طولان، ضيفا عند الخامسة والنصف مساء اليوم «الأحد»، على بتروجت ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدورى الممتاز.

يدخل أبناء الإسكندرية اللقاء في المركز التاسع بـ32 نقطة، بينما يسعى الفريق البترولى بقياده مدربه محمد عودة لاستعادة ذاكرة الانتصارات الغائبة عن الفريق في آخر ثلاث جولات وهو ما وضعه في المركز السادس عشر بـ25 نقطة.

وفى نفس التوقيت الخامسة والنصف مساء يلتقى الداخلية مع إنبى، في لقاء يصعب التكهن بنتيجته، نظرا لتشابه ظروف الفريقين ودخولهما دوامة الفرق المهددة بالهبوط لدورى القسم الثانى، خصوصا أنهما يحتلان المركزين الرابع عشر والخامس عشر ويتفوق إنبى بفارق نقطة واحده عن منافسه، حيث يمتلك الفريق البترولى 26 نقطة والداخلية 25 نقطة. وتختتم مباريات اليوم بمواجهة تجمع بين حرس الحدود وسموحة، يدخل الحدود اللقاء محتلا المركز الثالث عشر بـ29 نقطة وفشل الفريق في تحقيق الفوز في آخر ثمانى جولات، ينما يعانى منافسه من شبح الهبوط بقوة رغم تغير الأجهزة الفنية وتولى حسام حسن المسؤولية الفنية إلا أن الفريق تلقى 4 هزائم تحت قيادته وهى السادسة على التوالى للفريق، مما وضعه في المركز السابع عشر بـ25 نقطة.