شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفوز على الإسماعيلي بثلاثية في الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نجح بيراميدز في الفوز على الإسماعيلي بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ 28 من الدوري الممتاز، على استاد الدفاع الجوي.

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وأحرز أهداف بيراميدز كريستيان بينافينتي وعمر خربين، في الدقائق 14 و19 و63، فيما سجل هدف الإسماعيلي محمود متولي بالدقيقة 38.

وشهدت المباراة طرد محمد مجدي، لاعب الإسماعيلي، في الدقيقة 17.

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد بيراميدز إلى 54 نقطة في المركز الثالث بعد خوضه 26 مباراة، ليزاحم الأهلي صاحب الـ 55 نقطة بعد خوضه 24 مباراة فقط، على المركز الثاني، بينما يتجمد رصيد الدراويش عند 35 نقطة في المركز السابع.