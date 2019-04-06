شكرا لقرائتكم خبر عن الوداد المغربي يتعادل سلبيًا مع حوريا الغيني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق فريق الوداد المغربي تعادلًا ثمينًا مع مُضيّفه حوريا كوناكري الغيني، دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب «28 سبتمبر»، في العاصمة الغينية، كوناكري، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وقطع الوداد- بذلك- شوطا كبيرا لبلوغ الدور نصف النهائي للبطولة الأفريقية، حيث سيكفيه تحقيق الفوز بأي نتيجة في لقاء الإياب بالمغرب، من أجل التأهل للدور المقبل.

وفي نصف النهائي المسابقة القارية، سيلعب المتأهل من مباراة الوداد وحوريا الغيني، مع المتأهل من لقاء الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي.