شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يفوز على ميلان 1/2 في الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق يوفنتوس انتصارا ثمينا على ضيفه ميلان، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، بملعب «أليانز ستاديوم»، في إطار الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي.

تقدم كريستوف بيونتيك لميلان في الدقيقة 39، وعادل باولو ديبالا النتيجة ليوفنتوس في الدقيقة 60 من ضربة جزاء، وسجل مويس كين هدف الانتصار لليوفي في الدقيقة 84.

ورفع الفوز رصيد يوفنتوس إلى 84 نقطة في صدارة جدول ترتيب الكالتشيو، بينما تجمد رصيد ميلان عند 52 نقطة بالمركز الرابع.