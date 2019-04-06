السيتي يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بفوزه على برايتون بهدف نظيف

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل مانشستر سيتي إلى نهائي كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم بعد فوزه على برايتون بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ملعب ويمبلي في نصف نهائي كأس الاتحاد.
سجل البرازيلي جابرييل خيسوس هدف مانشستر سيتي والمباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة من زمن المباراة.
وينتظر السيتي في المباراة النهائية، الفائز من واتفورد وولفرهامبتون، المقرر لها غدًا، الأحد.
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