برشلونة ضد أتلتيكو.. البارسا يحسم القمة بفوز قاتل ويقترب من الدوري الإسباني

حسم فريق برشلونة الإسباني قمة الجولة الـ31 من الليجا التى جمعته مساء السبت أمام ضيفه أتلتيكو مدريد 2-0 ، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "كامب نو"، ليوسع البارسا الفارق مع الوصيف ويقترب أكثر من لقب الدوري الإسباني "لا ليجا".

تعرض دييجو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد فى الدقيقة 28 بعد أن وجه سباب إلى حكم المباراة بسبب اعتراضه على إحدى الكرات، ليقوم الأخير بتوجيه الكارت الأحمر له بدون تردد.

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وظل التعادل سلبيا حتى سجل البارسا هدفين فى دقيقتين، حيث شهدت الدقيقة 85 تسديدة صاروخية من لويس سواريز لم يستطع الحارس أوبلاك التعامل معها رغم تألقه طوال المباراة.

وبعدها بدقيقتين وتحديدا فى الدقيقة 87 سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف البارسا الثاني وهو هدفه رقم 32 فى الدوري الاسباني هذا الموسم.

بهذه النتيجة يوسع برشلونة الفارق مع الوصيف أتلتيكو مدريد إلى 13 نقطة كاملة، بعدما رفع رصيده للنقطة 73 ، ويظل أتلتيكو 62 نقطة.