روما يستعيد نغمة الفوز بالدوري الإيطالي بهدف القائد فى سامبدوريا

استعاد روما نغمة الفوز فى الدوري الإيطالي، بعد انتصاره الصعب على مضيفه فريق سامبدوريا بهدف نظيف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "لويجى فيراريس"، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإيطالي.

سجل هدف المباراة الوحيد دانييلى دى روسى قائد فريق روما بالدقيقة 75 من زمن المباراة، بعد متابعته لرأسية زميله نيكولاس زانيولو فى مرمى سامبدوريا.

وكان أخر فوز حققه روما بالدورى الإيطالي، يوم 11 مارس الماضى على إمبولى 2 – 1، بالجولة 27 من الكالتشيو.

بهذا الفوز رفع روما رصيده للنقطة 51 فى المركز السادس، بينما توقف رصيد سامبدوريا عند المركز التاسع برصيد 45 نقطة، بينما يتصدر يوفنتوس ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 84 نقطة.