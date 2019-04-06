تعرف على نتائج مباريات اليوم في الدوري المصري

أقيمت اليوم السبت 6/ 4/ 2019 أربع مباريات ضمن منافسات الجولة 28 من عمر بطولة الدورى الممتاز، حيث استضاف وادى دجلة نظيره المقاولون العرب، فيما واجه الإنتاج الحربى طلائع الجيش، والجونة ضد النجوم، وأختتمت المباريات بمواجهة الاسماعيلى وبيراميدز.
وخطف الإنتاج الحربى الفوز من الطلائع بنتيجة 2/1، وسجل دجلة والمقاولون التعادل السابع لهما فى الموسم الحالى، والجون يفلت من الهزيمة ويتعادل مع النجوم بهدف لك منها، بينما فاز بيراميدز على الإسماعيلى بنتيجة 3/1.
ويعتلى الزمالك مقدمة الدورى برصيد 57 نقطة، ويأتى الأهلى فى المركز الثانى برصيد 55 نقطة، وبيراميدز فى المركز الثالث برصيد 54 نقطة.
ويأتى أحمد على مهاجم المقاولون العرب، فى مقدمة جدول هدافى الدورى، برصيد 14 هدفا.
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