الوحدة تعود لسكة الإنتصارات

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (مكة المكرمة) على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز

على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، قلب الوحدة تأخره لفوز ثمين على حساب الاتفاق بنتيجة 3/1، سجل للفرسان أحمد عبده، وعصام الجبالي، وكاسونغو، فيما سجل للنواخذه بريان أليمان، ليتنفس الوحدة الصعداء بعد 4 جولات لم يذق خلالها طعم الانتصار، ويستعيد «الفرسان» المركز السادس من الفيصلي، رافعا رصيده لـ39 نقطة، مقتربا من سباق المنافسة على المركزين الثالث والرابع مع الشباب والأهلي والتعاون، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 32 نقطة في المركز التاسع.

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