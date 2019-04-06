شكرا لقرائتكم خبر عن «الأباتشي الهلالية» تحلّق بالدوري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح محفوظ الغامدي (جدة)

توج وكيل الهيئة لشؤون الرياضة عبدالرحمن السحيباني، ورئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور إبراهيم البابطين، فريق الهلال ببطولة الدوري الممتاز والميداليات الذهبية، بعد فوزه في المباراة الختامية على الاتحاد بنتيجة 3/1، في المباراة التي جمعتهما على صالة الهيئة العامة للرياضة بالرياض، وسط حضور جماهيري جيد. جاءت نتائج الأشواط 22/25، 25/20، 25/19، 25/16، ليرتفع رصيد الزعيم في بطولات الدوري إلى 17 بطولة، فيما حصل الأهلي على المركز الثاني والميداليات الفضية، واحتل النصر المركز الثالث والميداليات البرونزية.

من جانبه، بارك رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة الدكتور إبراهيم البابطين لفريق الهلال بعد حصوله على بطولة الدوري، وكذلك الأهلي والنصر، متمنياً لجميع الفرق التوفيق في البطولات القادمة.

وقال: «شاهدنا مباراة جميلة من الفريقين، قدما مستوى مميزا، بحضور جماهيري جيد، ونتمنى أن يرتفع المستوى في بطولة كأس النخبة التي سيشارك فيها أفضل فرق الدوري».